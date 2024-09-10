Флік — перший німець, який здобув нагороду найкращому тренеру місяця в Ла Лізі

Наставник каталонської Барселони Ганс-Дітер Флік визнаний найкращим тренером серпня в іспанській Ла Лізі.

Про це повідомляє статистичний портал Squawka.

Зазначається, що у голосуванні він випередив тренера Вільярреала Марселіно Гарсію Тораля та наставника Алавеса Луїса Гарсію Пласу. Таким чином, Флік став першим німцем, який зумів здобути цю нагороду.

Hansi Flick is the first ever German coach to be named LaLiga Manager of the Month.



His Barcelona team were the only side to win all four of their LaLiga games in August, creating at least six more big chances (18) and scoring at least three more goals (13) than any other team.… pic.twitter.com/nvhA9ag822 — Squawka (@Squawka) September 9, 2024

У серпні Барселона зіграла 4 матчі в іспанському чемпіонаті та стала єдиною командою, що досі не втрачала балів. За підсумками 4 турів Ла Ліги каталонці мають у своєму активі 12 очок та посідають 1 місце в турнірній таблиці.

Нагадаємо, німецький спеціаліст очолив Барселону наприкінці травня 2024 року, після звільнення Хаві Ернандеса.