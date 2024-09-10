Флік — перший німець, який здобув нагороду найкращому тренеру місяця в Ла Лізі
Ганс-Дітер Флік
ФК Барселона
Наставник каталонської Барселони Ганс-Дітер Флік визнаний найкращим тренером серпня в іспанській Ла Лізі.
Про це повідомляє статистичний портал Squawka.
Зазначається, що у голосуванні він випередив тренера Вільярреала Марселіно Гарсію Тораля та наставника Алавеса Луїса Гарсію Пласу. Таким чином, Флік став першим німцем, який зумів здобути цю нагороду.
У серпні Барселона зіграла 4 матчі в іспанському чемпіонаті та стала єдиною командою, що досі не втрачала балів. За підсумками 4 турів Ла Ліги каталонці мають у своєму активі 12 очок та посідають 1 місце в турнірній таблиці.
Нагадаємо, німецький спеціаліст очолив Барселону наприкінці травня 2024 року, після звільнення Хаві Ернандеса.