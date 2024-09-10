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Флік — перший німець, який здобув нагороду найкращому тренеру місяця в Ла Лізі

Володимир Кук — 10 вересня, 00:08
Флік — перший німець, який здобув нагороду найкращому тренеру місяця в Ла Лізі
Ганс-Дітер Флік
ФК Барселона

Наставник каталонської Барселони Ганс-Дітер Флік визнаний найкращим тренером серпня в іспанській Ла Лізі.

Про це повідомляє статистичний портал Squawka.

Зазначається, що у голосуванні він випередив тренера Вільярреала Марселіно Гарсію Тораля та наставника Алавеса Луїса Гарсію Пласу. Таким чином, Флік став першим німцем, який зумів здобути цю нагороду.

У серпні Барселона зіграла 4 матчі в іспанському чемпіонаті та стала єдиною командою, що досі не втрачала балів. За підсумками 4 турів Ла Ліги каталонці мають у своєму активі 12 очок та посідають 1 місце в турнірній таблиці.

Нагадаємо, німецький спеціаліст очолив Барселону наприкінці травня 2024 року, після звільнення Хаві Ернандеса.

Барселона Ханс-Дітер Флік

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