Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Артета: Зінченко багато років доводить свою здатність робити те, що повинен

Руслан Травкін — 29 жовтня, 21:15
Артета: Зінченко багато років доводить свою здатність робити те, що повинен
Матвієнко та Зінченко
Instagram

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета заявив, що Зінченко роками доводить свій високий клас.

Його слова цитує сайт Football.london.

"Зінченко не грав останні дві гри: Ну, це ті рішення, які завжди важко прийняти. Ви робите їх з наміром отримати результат і продуктивність, які ви хочете.

Але він багато років доводить, що має здатність робити те, що повинен", – сказав Артета.

Нагадаємо, нещодавно гравець збірної України випустив автобіографію. Раніше Зінченко розповів, як в його клубі реагують на війну в Україні. Також Олександр заявив, що не може уявити, який тиск відчуває президент України Володимир Зеленський.

Чемпіонат Англії, АПЛ Мікель Артета Олександр Зінченко Арсенал Лондон

Мікель Артета

Артета: Арсенал дав забагато простору Шахтарю
Однією ногою над прірвою, або і Залужний не допоміг. 6 висновків з матчу Арсенал – Шахтар
Артета: Коли Шахтар володіє м'ячем – ваша команда страждає
Шахтар у Лізі чемпіонів: здійснити диво та зломити Арсенал у Лондоні
Артета підтримав Україну перед матчем з Шахтарем

Останні новини