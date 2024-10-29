Артета: Зінченко багато років доводить свою здатність робити те, що повинен

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета заявив, що Зінченко роками доводить свій високий клас.

Його слова цитує сайт Football.london.

"Зінченко не грав останні дві гри: Ну, це ті рішення, які завжди важко прийняти. Ви робите їх з наміром отримати результат і продуктивність, які ви хочете.

Але він багато років доводить, що має здатність робити те, що повинен", – сказав Артета.