Артета: Зінченко багато років доводить свою здатність робити те, що повинен
Матвієнко та Зінченко
Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета заявив, що Зінченко роками доводить свій високий клас.
Його слова цитує сайт Football.london.
"Зінченко не грав останні дві гри: Ну, це ті рішення, які завжди важко прийняти. Ви робите їх з наміром отримати результат і продуктивність, які ви хочете.
Але він багато років доводить, що має здатність робити те, що повинен", – сказав Артета.
Нагадаємо, нещодавно гравець збірної України випустив автобіографію. Раніше Зінченко розповів, як в його клубі реагують на війну в Україні. Також Олександр заявив, що не може уявити, який тиск відчуває президент України Володимир Зеленський.