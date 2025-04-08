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Наставниця збірної Чехії: Українки чудово підготувалися до матчу з нами

Руслан Травкін — 8 квітня 2025, 11:36
Наставниця збірної Чехії: Українки чудово підготувалися до матчу з нами
Їтка Клімкова
Скриншот

Наставниця жіночої збірної Чехії Їтка Клімкова визнала, що до першого матчу футболістки збірної України чудово підготувалися, тому на сьогоднішній поєдинок її підопічні вийдуть більш сконцентрованими.

Її слова цитує Fotbal.cz.

"Українки підготувалися дуже добре до нас. В нашій останній третині вони сильно закрили нас, і ми не змогли грати так, як грали в попередніх матчах.

Зараз ми набагато більш підготовлені до цього, і ми також готові до того, що хочемо покращити в нашій грі. Дівчата точно знають, на чому зосередитися під час тренувань", – сказала Клімкова.

Нагадаємо, сьогодні, 8 квітня, жіноча збірна України зіграє проти Чехії в межах 4 туру Ліги націй.

Наразі "синьо-жовті" є лідерами групи. Кілька днів тому збірна України мінімально здолала чешок (1:0).

Команда Володимира Пятенка набрала 9 очок за 3 матчі. У перших двох турах Ліги націй жіноча збірна Україна здобула перемоги над командами Албанії (2:1) та Хорватії (2:1).

Збірна Чехії має 6 очок. Вони почали Лігу націй перемогами над Хорватією (4:0) та Албанією (5:1).

Для того, щоб підвищитися у класі, "синьо-жовті" мають або стати переможницями групи, або ж виграти плейоф проти третьої команди з дивізіону А (у разі фінішу на другому місці).

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