Наслідки перемоги Шахтаря в Кубку: П'ята команда УПЛ зіграє на євроарені, Кривбас — в ЛЄ

Перемога Шахтаря над Ворсклою у фіналі Кубку України внесла корективи у наступний єврокубковий сезон для українських команд.

Звитяга "гірників" розширила єврокубкову квоту Української Прем'єр-ліги до п'яти команд.

Відтак четверта та п'ята команда чемпіонату зіграють у наступному сезоні у кваліфікації Ліги конференцій. Обидві команди розпочнуть свій шлях у турнірі з другого раунду. Наразі на ці місця претендують Дніпро-1, Рух та Полісся. Дніпряни мають перевагу у два очки над суперниками за два тури до кінця чемпіонату.

Також, третя команда УПЛ, Кривбас, стартує у другому за престижністю євротурнірі — Лізі Європи (місце криворіжців могла зайняти Ворскла у випадку перемоги в Кубку України). Кривбас розпочне змагання з третього кваліфікаційного раунду.

Зазначимо, що Шахтар та Динамо зіграють у наступному сезоні у кваліфікації Ліги чемпіонів. Однак, у "гірників" є шанс отримати пряму путівку у груповий етап. Для цього їм потрібна перемога Реала над Боруссією Дортмунд у фіналі ЛЧ цього сезону.