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Полісся попросило футбольну громадськість оцінити "епізод, який має вплив на хід чемпіонату"

Ігор Чернявський — 4 листопада, 13:17
Полісся попросило футбольну громадськість оцінити епізод, який має вплив на хід чемпіонату
ФК Полісся

Полісся звернулося до футбольної громадськості з проханням оцінити один із ключових епізодів матчу 12 туру УПЛ проти Полісся.

У своїх соціальних мережах "вовки" опублікували відео влучання м’яча в руку захисника Олександрії. Це сталося у штрафному майданчику на 90+3 хвилині.

Житомирський клуб навів 4 аргументи, чому арбітр мав призначати в цьому епізоді пенальті:

1. Контакт мʼяча з рукою був;

2. Рука відставлена вбік;

3. Дотик з рукою кардинально змінює напрям польоту мʼяча;

4. Завдяки дотику мʼяча з рукою ліквідовано загрозу біля воріт суперника.

Зазначимо, що головний арбітр Олександор Шандор провів консультації в ВАР, але вирішив не переглядати відеоповтор самостійно.

В підсумку Олександрія перемогла 1:0 і залишилася на вершині турнірної таблиці УПЛ. Своєю чергою, Полісся зазнало першої поразки в сезоні.

Олександрія Полісся Чемпіонат України, УПЛ

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