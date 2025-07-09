Галатасарай погодився виплатити Наполі відступні за Осімхена

Трансфер форварда збірної Нігерії Віктора Осімхена з Наполі в Галатасарай перебуває на фінальній стадії.

Про це повідомляє Альфредо Педулла.

За інформацією джерела, турецький клуб погодився виплатити у повному розмірі відступні, які прописані в контракті 26-річного футболіста, а саме 75 мільйонів євро.

Проте, незважаючи на це, "левам" все ще потрібно надати гарантії, що клуб заплатить усі гроші за Осімхена. Цим займається віце-президент Галатасарая Абдулла Кавукчу, який зараз перебуває в Італії, щоб обговорити з Наполі подальші кроки.

Нагадаємо, що Віктор Осімхен успішно провів сезон-2024/25 у Галатасараї на правах оренди: 37 голів та 8 асистів у 41 матчі.

Раніше Наполі відмовився продавати Осімхена в Галатасарай за 60 мільйонів євро, у той час як сам футболіст не захотів переїжджати до Саудівської Аравії.