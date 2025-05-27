Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Закриють угоду в найближчі 48 годин: Наполі близький до підписання Де Брейне

Олександр Булава — 27 травня 2025, 13:59
Закриють угоду в найближчі 48 годин: Наполі близький до підписання Де Брейне
Кевін де Брейне
Getty Images

Наполі близький до трансферу півзахисника Манчестер Сіті Кевіна Де Брейне.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Наприкінці червня бельгієць покине Манчестер Сіті на правах вільного агента. Він виступає за англійський клуб із літа 2015 року. Тому перехід у Наполі відбудеться на правах вільного агента.

Очікується, що угоду сторони повинні закрити впродовж найближчих 48 годин.

Сьогодні, 27 травня, представники бельгійця повинні прибути до Наполі найближчими годинами, щоб остаточно узгодити деталі трирічного контракту.

Раніше повідомлялося, що 33-річному гравцю запропонують контракт на два роки з опцією продовження ще на один сезон.

Також півзахисник отримав пропозиції від клубу МЛС – Чикаго Файр та одного неназваного європейського клубу. Зазначається, що він має ухвалити рішення щодо свого майбутнього найближчими днями.

Напередодні Наполі в заключному, 38-му турі чемпіонату Італії обіграв вдома Кальярі (2:0). Неаполітанський клуб на 1 заліковий бал випередив чемпіона попереднього сезону Інтер та завоював свій 4-й трофей в національному чемпіонаті.

Кевін Де Брейне Наполі

Кевін Де Брейне

Він вже купив віллу в Італії: президент Наполі – про трансфер Де Брейне
Відома потенційна зарплата легенди Манчестер Сіті в Наполі
Наполі запропонував Де Брейне 2-річний контракт
Ювентус включився у гонку за Де Брейне
Гвардіола: Нам дуже не вистачатиме Де Брейне

Останні новини