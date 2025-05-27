Закриють угоду в найближчі 48 годин: Наполі близький до підписання Де Брейне

Наполі близький до трансферу півзахисника Манчестер Сіті Кевіна Де Брейне.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Наприкінці червня бельгієць покине Манчестер Сіті на правах вільного агента. Він виступає за англійський клуб із літа 2015 року. Тому перехід у Наполі відбудеться на правах вільного агента.

Очікується, що угоду сторони повинні закрити впродовж найближчих 48 годин.

Сьогодні, 27 травня, представники бельгійця повинні прибути до Наполі найближчими годинами, щоб остаточно узгодити деталі трирічного контракту.

Раніше повідомлялося, що 33-річному гравцю запропонують контракт на два роки з опцією продовження ще на один сезон.

Також півзахисник отримав пропозиції від клубу МЛС – Чикаго Файр та одного неназваного європейського клубу. Зазначається, що він має ухвалити рішення щодо свого майбутнього найближчими днями.

Напередодні Наполі в заключному, 38-му турі чемпіонату Італії обіграв вдома Кальярі (2:0). Неаполітанський клуб на 1 заліковий бал випередив чемпіона попереднього сезону Інтер та завоював свій 4-й трофей в національному чемпіонаті.