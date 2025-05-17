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Наполі зацікавлений у трансфері ще одного гравця Шахтаря

Олександр Булава — 17 травня 2025, 13:36
Наполі зацікавлений у трансфері ще одного гравця Шахтаря
Кевін
ФК Шахтар

Італійський Наполі зацікавлений у підписанні бразильського вінгера донецького Шахтаря Кевіна.

Про це повідомляє Globo Esporte.

Італійський клуб вже зв'язався з "гірниками", щоб з'ясувати умови потенційного трансферу та намагається просунути переговори.

Зазначається, що у підписанні 22-річного гравця також зацікавлені клуби Англійської Прем'єр-ліги.

Кевін перейшов у Шахтар з Палмейраса у січні 2024 року. У поточному сезоні на його рахунку 33 матчі у всіх турнірах, в яких він відзначився 9 голами та 3 асистами.

Напередодні повідомлялося, що президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс незабаром підготує фінальну пропозицію щодо трансферу хавбека Шахтаря Георгія Судакова.

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Наполі

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