Наполі зацікавлений у трансфері ще одного гравця Шахтаря

Італійський Наполі зацікавлений у підписанні бразильського вінгера донецького Шахтаря Кевіна.

Про це повідомляє Globo Esporte.

Італійський клуб вже зв'язався з "гірниками", щоб з'ясувати умови потенційного трансферу та намагається просунути переговори.

Зазначається, що у підписанні 22-річного гравця також зацікавлені клуби Англійської Прем'єр-ліги.

Кевін перейшов у Шахтар з Палмейраса у січні 2024 року. У поточному сезоні на його рахунку 33 матчі у всіх турнірах, в яких він відзначився 9 голами та 3 асистами.

Напередодні повідомлялося, що президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс незабаром підготує фінальну пропозицію щодо трансферу хавбека Шахтаря Георгія Судакова.