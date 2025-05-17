Наполі зацікавлений у трансфері ще одного гравця Шахтаря
Кевін
ФК Шахтар
Італійський Наполі зацікавлений у підписанні бразильського вінгера донецького Шахтаря Кевіна.
Про це повідомляє Globo Esporte.
Італійський клуб вже зв'язався з "гірниками", щоб з'ясувати умови потенційного трансферу та намагається просунути переговори.
Зазначається, що у підписанні 22-річного гравця також зацікавлені клуби Англійської Прем'єр-ліги.
Кевін перейшов у Шахтар з Палмейраса у січні 2024 року. У поточному сезоні на його рахунку 33 матчі у всіх турнірах, в яких він відзначився 9 голами та 3 асистами.
Напередодні повідомлялося, що президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс незабаром підготує фінальну пропозицію щодо трансферу хавбека Шахтаря Георгія Судакова.