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Наполі побореться з Ювентусом за нападника Манчестер Юнайтед

Олександр Булава — 16 травня, 23:22
Наполі побореться з Ювентусом за нападника Манчестер Юнайтед

Нападник Манчестер Юнайтед Мейсон Грінвуд, який поточний сезон проводить в оренді в Хетафе, влітку може змінити клуб.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Гравцем цікавиться туринський Ювентус, який готовий орендувати або викупити контракт футболіста, якого "червоні дияволи" оцінили в 40 млн євро.

До боротьби за трансфер нападника може приєднатися Наполі, який влітку може втратити Віктора Осімхена та Хвічу Кварацхелію.

У нинішньому сезоні Мейсон Грінвуд провів за Хетафе 35 поєдинок, в яких він забив 10 голів та віддав 6 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед хоче включити Грінвуда в угоду щодо Бремера.

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Грінвуд

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