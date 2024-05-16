Наполі побореться з Ювентусом за нападника Манчестер Юнайтед

Нападник Манчестер Юнайтед Мейсон Грінвуд, який поточний сезон проводить в оренді в Хетафе, влітку може змінити клуб.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Гравцем цікавиться туринський Ювентус, який готовий орендувати або викупити контракт футболіста, якого "червоні дияволи" оцінили в 40 млн євро.

До боротьби за трансфер нападника може приєднатися Наполі, який влітку може втратити Віктора Осімхена та Хвічу Кварацхелію.

У нинішньому сезоні Мейсон Грінвуд провів за Хетафе 35 поєдинок, в яких він забив 10 голів та віддав 6 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед хоче включити Грінвуда в угоду щодо Бремера.