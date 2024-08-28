Аль-Ахлі спробує підписати нападника Наполі

Менеджмент Аль-Ахлі вирушить до Італії для проведення переговорів із форвардом Наполі Віктором Осімхеном.

Про це повідомляє Gianluca Di Marzio.

За інформацією джерела, Аль-Ахлі пропонує гравцеві контракт на 4 роки із зарплатою 30 мільйонів євро на рік. Якщо нападник погодиться на трансфер, то клуби спробують дійти згоди про перехід гравця.

У сезоні-2023/24 Осімхен зіграв 32 матчі, в яких забив 17 м'ячів і віддав 3 результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 100 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Челсі Михайла Мудрика хоче підписати нападника Наполі.