25-мільйонний вінгер Наполі незадоволений своїм становищем у команді

Атакувальний півзахисник Наполі Ноа Ланг незадоволений своїм становищем у клубі та кількістю ігрового часу.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

Нідерландець хоче більше грати на тлі наближення чемпіонату світу 2026 року, а тому може бути доступний до трансферу вже у січні.

Noa #Lang would like to play more and is not satisfied with his currently role at #Napoli. It’s a situation to keep an eye on in January. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 16, 2025

Зазначимо, що Ланг перебрався в Серію А лише цього літа з 25 мільйонів євро з ПСВ. За цей час він зіграв 11 матчів у всіх турнірах, з яких лише раз вийшов у стартовому складі – без результативних дій.

Портал Transfermarkt оцінює футболіста у 25 млн євро.

