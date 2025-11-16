Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

25-мільйонний вінгер Наполі незадоволений своїм становищем у команді

Володимир Максименко — 16 листопада 2025, 09:48
Ноа Ланг
Ноа Ланг
instagram.com/noano/

Атакувальний півзахисник Наполі Ноа Ланг незадоволений своїм становищем у клубі та кількістю ігрового часу.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

Нідерландець хоче більше грати на тлі наближення чемпіонату світу 2026 року, а тому може бути доступний до трансферу вже у січні.

Зазначимо, що Ланг перебрався в Серію А лише цього літа з 25 мільйонів євро з ПСВ. За цей час він зіграв 11 матчів у всіх турнірах, з яких лише раз вийшов у стартовому складі – без результативних дій.

Портал Transfermarkt оцінює футболіста у 25 млн євро.

Раніше повідомлялось, що Наполі відправив Антоніо Конте у відпустку.

Наполі Чемпіонат Італії, Серія А Футбольні трансфери Ноа Ланг

Ноа Ланг

Наполі оголосив про підписання вінгера ПСВ
Наполі узгодив трансфер вінгера ПСВ
Батька зірки збірної Нідерландів нокаутували на матчі дитячих команд
Мілан домовився про перехід Ланга з Брюгге
Мілан може придбати Ланга з Брюгге

Останні новини