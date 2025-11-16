25-мільйонний вінгер Наполі незадоволений своїм становищем у команді
Ноа Ланг
instagram.com/noano/
Атакувальний півзахисник Наполі Ноа Ланг незадоволений своїм становищем у клубі та кількістю ігрового часу.
Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.
Нідерландець хоче більше грати на тлі наближення чемпіонату світу 2026 року, а тому може бути доступний до трансферу вже у січні.
Зазначимо, що Ланг перебрався в Серію А лише цього літа з 25 мільйонів євро з ПСВ. За цей час він зіграв 11 матчів у всіх турнірах, з яких лише раз вийшов у стартовому складі – без результативних дій.
Портал Transfermarkt оцінює футболіста у 25 млн євро.
