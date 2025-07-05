Зірковий нігерійський форвард Віктор Осімхен може залишитися в Наполі на наступний сезон.

Про це повідомляє Il Mattino.

Минулого літа Осімхен був відсторонений від основної команди Наполі. Продати форварда клубу не вдалося, тому він вирушив у оренду в Галатасарай.

Цього літа знайти покупця на Осімхена Наполі знову не вдається. Це пов’язано як із фінансовими апетитами самого клубу (75 мільйонів євро), так і бажанням самого гравця отримувати зарплату в 12 мільйонів євро на рік.

Тепер керівництво Наполі розглядає несподіваний варіант: реінтеграцію форварда в проєкт Антоніо Конте. Клуб уже почав налагоджувати стосунки з самим Осімхеном.

Контракт із 26-рінчим нападником збірної Нігерії діє до літа 2026 року. Раніше повідомлялося про те, що форвард хоче перейти в Ювентус.