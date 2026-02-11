Українська правда
Комо у серії пенальті обіграло Наполі на шляху в півфінал Кубку Італії

Олександр Булава — 11 лютого 2026, 00:35
Наполі поступився Комо у межах 1/4 фіналу Кубку Італії.

Основний час зустрічі завершився внічию – на гол Мартіна Батуріна неаполітанці відповіли влучним ударом Антоніо Вергара.

За регламентом турніру не передбачений додатковий час, тож команди перейшли до серії післяматчевих пенальті. Одинадцятиметрові краще виконали гравці Комо – 7:6.

Кубок Італії
1/4 фіналу, 10 лютого

Наполі – Комо 1:1 (0:1) – серія пенальті 6:7

Голи: 0:1 – 39 Батуріна, 1:1 – 46 Вергара

Раніше повідомлялося, що український захисник львівського Руха Віталій Роман зацікавив клуб Серії А.

Кубок Італії Наполі Комо

