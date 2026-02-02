Клуб Серії А може підписати гравця молодіжної збірної України

Український захисник львівського Руха Віталій Роман зацікавив італійський Удінезе.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Представник Серії А відчуває серйозні кадрові проблеми на позиції правого фулбека. Основний захисник Алессандро Заннолі, права на якого належать Наполі, розірвав хрестоподібну зв'язку та вибув до літа.

Резервний правий захисник Руї Модесто з Анголи теж отримав ушкодження. Наразі невідомо, коли він повернеться на поле.

Представники Удінезе контактують щодо можливого трансферу Романа. У разі офіційної пропозиції, сума компенсації становитиме понад мільйон євро.

Зазначимо, що зимове трансферне вікно в Італії закривається 2 лютого о 21:00 за київським часом. Тож Удінезе варто поквапитися з підписанням українського захисника.

Влітку Роман міг стати гравцем Лехії, але через позицію польського клубу трансфер не відбувся.

Віталій Роман у поточному сезоні зіграв 9 матчів за Рух, у яких забив 2 голи та віддав один асист. За молодіжну збірну України захисник відіграв 16 поєдинків (1 гол).

Раніше повідомлялося, що взимку Рух покинула низка гравців основного складу: Едсон, Марко Сапуга, Ростислав Лях, Віталій Холод. Усі вони підписали повноцінні контракти з львськими Карпатами.