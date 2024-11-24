Довбик вийде у старті Роми на матч проти Наполі

Український нападник італійської Роми Артем Довбик розпочне матч 13 туру Серії А проти Наполі у стартовому складі.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Матч розпочнеться о 19:00.

У нинішньому сезоні Артем зіграв 15 матчів за "вовків" на клубному рівні у всіх турнірах, в яких забив 6 м'ячів та зробив одну результативну передачу.

Раніше Клаудіо Раньєрі, для якого це буде дебютний матч на чолі "вовків", запевнив, що українець готовий до гри.

Після 12 зіграних матчів Наполі є лідером чемпіонату Італії. Підопічні Антоніо Конте набрали 26 очок, водночас Рома посідає 12 сходинку, маючи в активі 13 балів.