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Наполі узгодив трансфер вінгера ПСВ

Олег Дідух — 5 липня 2025, 18:06
Наполі узгодив трансфер вінгера ПСВ
Ноа Ланг
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Вінгер ейндховенського ПСВ і збірної Нідерландів Ноа Ланг близький до переходу в Наполі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, чемпіони Італії вже досягнули усної домовленості щодо переходу гравця. Сума трансферу складе 27 мільйонів євро, ПСВ отримає певний відсоток з наступного трансферу вінгера. Сам Ланг зароблятиме в Наполі 2,8 мільйона євро на сезон.

26-річний вінгер виступає за ПСВ з літа 2023 року. В минулому сезоні на його рахунку 14 голів і 12 асистів у 44 матчах у всіх турнірах. За кар’єру Ланг провів 14 матчів за збірну Нідерландів, у яких забив 3 голи.

Раніше повідомлялося про те, що зірковий нігерійський форвард Віктор Осімхен може повернутися в першу команду Наполі.

Наполі ПСВ Ноа Ланг

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