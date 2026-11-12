Наполі готовий продати Де Брейне взимку

Наполі готовий продати свого зіркового півзахисника Кевіна Де Брейне у найближче трансферне вікно.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

"Партенопейці" розглядають пропозиції щодо бельгійського футболіста і вже провели перші переговори з ПСВ щодо можливого трансферу.

#Napoli have opened the door to a possible Kevin #DeBruyne’s sale during the winter transfer window. As an exclusive revealed yesterday, #PSV are really interested in him and are preparing a bid to submit to Napoli. Positive first talks between PSV and KDB’s agents. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 12, 2026

Італійські ЗМІ останнім часом повідомляли про хитке становище Де Брейне в команді – він мав конфлікти з іншими футболістами та висловлював незадоволення тактикою Массіміліано Аллегрі.

Нагадаємо, 35-річний Де Брейне став гравцем Наполі влітку 2025 року, перебравшись на правах вільного агента з Манчестер Сіті. Цього сезону бельгієць зіграв 15 матчів у всіх турнірах, в яких забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.

Контракт Де Брейне з неаполітанцями розраховано до літа 2027 року.

Раніше повідомлялось, що Наполі може очолити екстренер Мілана Консейсау.