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Наполі готовий продати Де Брейне взимку

Володимир Максименко — 12 листопада 2026, 12:21
Наполі готовий продати Де Брейне взимку
Кевін Де Брейне
Getty Images

Наполі готовий продати свого зіркового півзахисника Кевіна Де Брейне у найближче трансферне вікно. 

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

"Партенопейці" розглядають пропозиції щодо бельгійського футболіста і вже провели перші переговори з ПСВ щодо можливого трансферу.

Італійські ЗМІ останнім часом повідомляли про хитке становище Де Брейне в команді – він мав конфлікти з іншими футболістами та висловлював незадоволення тактикою Массіміліано Аллегрі.

Нагадаємо, 35-річний Де Брейне став гравцем Наполі влітку 2025 року, перебравшись на правах вільного агента з Манчестер Сіті. Цього сезону бельгієць зіграв 15 матчів у всіх турнірах, в яких забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.

Контракт Де Брейне з неаполітанцями розраховано до літа 2027 року.

Раніше повідомлялось, що Наполі може очолити екстренер Мілана Консейсау.

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