Наполі готовий продати Де Брейне взимку
Наполі готовий продати свого зіркового півзахисника Кевіна Де Брейне у найближче трансферне вікно.
Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.
"Партенопейці" розглядають пропозиції щодо бельгійського футболіста і вже провели перші переговори з ПСВ щодо можливого трансферу.
Італійські ЗМІ останнім часом повідомляли про хитке становище Де Брейне в команді – він мав конфлікти з іншими футболістами та висловлював незадоволення тактикою Массіміліано Аллегрі.
Нагадаємо, 35-річний Де Брейне став гравцем Наполі влітку 2025 року, перебравшись на правах вільного агента з Манчестер Сіті. Цього сезону бельгієць зіграв 15 матчів у всіх турнірах, в яких забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.
Контракт Де Брейне з неаполітанцями розраховано до літа 2027 року.
Раніше повідомлялось, що Наполі може очолити екстренер Мілана Консейсау.