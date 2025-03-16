Рома планує обмін гравцями з Інтером: Довбик входить в угоду

Український нападник Роми Артем Довбик влітку може перебратися до Інтера.

Про це повідомляє AsRomaLive.it.

За інформацією джерела, "вовки" можуть обміняти українця на центрального півзахисника Інтера Давіде Фраттезі, який є вихованцем Лаціо, але свою професійну кар'єру розпочинав саме в Ромі.

Також додається, що римлян можуть залишити Матс Гуммельс та Куадіо Коне.

У поточному сезоні Довбик забив 14 голів та віддав 4 асиста в 37 матчах за Рому.

Раніше головний тренер римської команди Клаудіо Раньєрі прокоментував виступи Артема напередодні матчу проти Кальярі в межах чергового туру Серії А.