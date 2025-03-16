Рома планує обмін гравцями з Інтером: Довбик входить в угоду
Артем Довбик
Getty Images
Український нападник Роми Артем Довбик влітку може перебратися до Інтера.
Про це повідомляє AsRomaLive.it.
За інформацією джерела, "вовки" можуть обміняти українця на центрального півзахисника Інтера Давіде Фраттезі, який є вихованцем Лаціо, але свою професійну кар'єру розпочинав саме в Ромі.
Також додається, що римлян можуть залишити Матс Гуммельс та Куадіо Коне.
У поточному сезоні Довбик забив 14 голів та віддав 4 асиста в 37 матчах за Рому.
Раніше головний тренер римської команди Клаудіо Раньєрі прокоментував виступи Артема напередодні матчу проти Кальярі в межах чергового туру Серії А.