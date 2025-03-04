Наполі може знести свій культовий стадіон
Наполі може знести свій стадіон "Дієго Армандо Марадона" та на його місці побудувати нову арену.
Про це повідомляє Talksport.
Остання реконструкція на стадіоні була ще у 1990 році й наразі він вміщає 54725 тисяч людей замість максимальних 64 тисяч.
Попри легендарність стадіону та безліч секцій на території споруди з боксу, боротьби та інших видів спорту, президент "партенопейців" Ауреліо Де Лаурентіс розглядає можливість збудування нового стадіону.
Наразі клуб має два варіанти майбутнього "Дієго Армандо Марадони", інший з яких – повна реконструкція арени.
Зазначається, що обидва плани сподобались міській владі Неаполя, тож доля стадіону повністю залежатиме від Де Лаурентіса.
З 1963 по 2020 рік арена мала назву "Сан-Паоло", проте була перейменована у зв'язку зі смертю легенди Наполі – Дієго Марадони.
Раніше повідомлялось, що Наполі продовжив контракт зі своїм фланговим захисником.