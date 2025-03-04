Наполі продовжив контракт із захисником Оліверою
Матіас Олівера
Наполі
Наполі оголосив про підписання нового контракту зі своїм лівим захисником Матіасом Оліверою.
Про це клуб повідомив у своїх соцмережах.
Нова угода розрахована до літа 2027 року. Втім, наразі невідомо, чи матиме контракт пункт клаусули для уругвайця.
Нагадаємо, футболіст дебютував у складі "партенопейців" у матчі з Вероною, який відбувся у 2022 році. З того часу Олівера зіграв 90 матчів у всіх турнірах, в яких забив три голи та віддав шість результативних передач.
В останньому матчі Наполі зіграв внічию з Інтером, а сам Олівера з'явився на полі наприкінці матчу.
Зазначимо, що у цьому поєдинку травму отримав лівий захисник "змій" Федеріко Дімарко.