Наполі продовжив контракт із захисником Оліверою

Наполі оголосив про підписання нового контракту зі своїм лівим захисником Матіасом Оліверою.

Про це клуб повідомив у своїх соцмережах.

Нова угода розрахована до літа 2027 року. Втім, наразі невідомо, чи матиме контракт пункт клаусули для уругвайця.

Нагадаємо, футболіст дебютував у складі "партенопейців" у матчі з Вероною, який відбувся у 2022 році. З того часу Олівера зіграв 90 матчів у всіх турнірах, в яких забив три голи та віддав шість результативних передач.

В останньому матчі Наполі зіграв внічию з Інтером, а сам Олівера з'явився на полі наприкінці матчу.

Зазначимо, що у цьому поєдинку травму отримав лівий захисник "змій" Федеріко Дімарко.