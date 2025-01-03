Рашфорд може продовжити кар'єру в Наполі

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд може перейти до Наполі під час зимового трансферного вікна.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Манкуніанці очікують конкретних пропозицій від клубів щодо 27-річного футболіста.

Наразі незрозуміло чи зможе МЮ платити частину зарплатні гравцю, у випадку його відходу на правах оренди. Це є ключовим фактором від якого залежатиме чи намагатимуться клуби взимку підписати гравця.

There is some substance to Napoli’s interest in Marcus Rashford.#MUFC still waiting for concrete approaches.



Also unclear yet whether United might make a wage contribution if a loan is sanctioned. A key factor in how many clubs engage.



Rashford’s already said no to Saudi.🔴 pic.twitter.com/gGZLDV6xX2 — Ben Jacobs (@JacobsBen) January 3, 2025

Напередодні стало відомо, що Маркус Рашфорд відхилив три пропозиції від клубів Саудівської Аравії на суму до 35 мільйонів фунтів стерлінгів на рік.

Нагадаємо, що МЮ ж готове відпустити гравця вже у зимове трансферне вікно, також керівництво клубу розгляне можливість віддати Маркуса в оренду. Футболіст виявився непотрібним новому наставнику Рубену Аморіму.

27-річний англійський гравець залишився поза заявкою МЮ в останніх чотирьох іграх, у яких команда перемогла Манчестер Сіті (2:1) та зазнала трьох поразок поспіль.

У поточному сезоні Маркус зіграв 24 матчі, забив 7 голів та віддав 3 асисти.