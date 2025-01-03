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Рашфорд може продовжити кар'єру в Наполі

Станіслав Лисак — 3 січня 2025, 13:56
Рашфорд може продовжити кар'єру в Наполі
Getty Images

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд може перейти до Наполі під час зимового трансферного вікна.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Манкуніанці очікують конкретних пропозицій від клубів щодо 27-річного футболіста.

Наразі незрозуміло чи зможе МЮ платити частину зарплатні гравцю, у випадку його відходу на правах оренди. Це є ключовим фактором від якого залежатиме чи намагатимуться клуби взимку підписати гравця.

Напередодні стало відомо, що Маркус Рашфорд відхилив три пропозиції від клубів Саудівської Аравії на суму до 35 мільйонів фунтів стерлінгів на рік.

Нагадаємо, що МЮ ж готове відпустити гравця вже у зимове трансферне вікно, також керівництво клубу розгляне можливість віддати Маркуса в оренду. Футболіст виявився непотрібним новому наставнику Рубену Аморіму.

27-річний англійський гравець залишився поза заявкою МЮ в останніх чотирьох іграх, у яких команда перемогла Манчестер Сіті (2:1) та зазнала трьох поразок поспіль.

У поточному сезоні Маркус зіграв 24 матчі, забив 7 голів та віддав 3 асисти.

Манчестер Юнайтед Наполі Маркус Рашфорд Рубен Аморім

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