Зірковий футболіст МЮ, який виявився непотрібним Аморіму, відхилив три шалені пропозиції

Зірковий футболіст Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд відхилив три пропозиції від клубів Саудівської Аравії на суму до 35 мільйонів фунтів стерлінгів на рік.

Про це повідомляє Daily Mail.

Зазначається, що гравець також не погодиться на перехід у чемпіонат Туреччини. Він планує продовжити кар'єру лише у конкурентоспроможній лізі та сильному клубі. Серед цілей англійця – повернення у національну команду.

МЮ ж готове відпустити гравця вже у зимове трансферне вікно, також керівництво клубу розгляне можливість віддати Маркуса в оренду. Футболіст виявився непотрібним новому наставнику Рубену Аморіму.

Нагадаємо, що Маркус Рашфорд залишився поза заявкою МЮ в останніх чотирьох іграх, у яких команда перемогла Манчестер Сіті (2:1) та зазнала трьох поразок поспіль. У поточному сезоні Маркус зіграв 24 матчі, забив 7 голів та віддав 3 асисти.

Раніше центрбек манкуніанців Гаррі Магвайр порівняв Рубена Аморіма з його попередником Еріком тен Гагом.