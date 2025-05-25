Наполі готує 25-30 мільйонів на форварда Інтера

Наполі проявляє інтерес до форварда Інтера Франческо Піо Еспозіто, який проводить нинішній сезон на правах оренди в Спеції.

Про це повідомляє Альфредо Педулла.

За його інформацією, свіжоспечені чемпіони Італії готові запропонувати за форварда 25-30 мільйонів євро. Інтер сумнівається у доцільності продажу 19-річного таланта прямому конкуренту.

Еспозіто став одним із головних відкриттів сезону в Серії В, відзначившись 17 голами і 2 асистами у 36 матчах. Трансферна вартість нападника юнацької збірної Італії наразі оцінюється в 17 мільйонів євро.

Раніше стали відомі деталі контракту, який запропонував Наполі Кевіну Де Брейне. 33-річний бельгійський хавбек може заробити 27 мільйонів євро за три сезони.