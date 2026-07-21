Наполі втратив захисника збірної Італії на 2-3 місяці

Центральний захисник Наполі та збірної Італії Алессандро Буонджорно вибув на тривалий термін через травму коліна.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Декілька днів тому на тренуванні Наполі Буонджорно отримав травму меніска. Лікарі дійшли висновку, що 27-річному захиснику знадобиться операція на коліні. Очікується, що терміни відновлення складуть від двох до трьох місяців.

У минулому сезоні Буонджорно провів 42 матчі за Наполі в усіх турнірах, відзначившись у них однією гольовою передачею. На рахунку захисника 12 матчів за збірну Італії. Контракт 27-річного гравця діє до літа 2029 року, трансферна вартість оцінюється в 30 мільйонів євро.

Нагадаємо, на початку липня Наполі очолив Массіміліано Аллегрі.