Наполі узгодив новий контракт із капітаном команди

Капітан Наполі Джованні Ді Лоренцо підпише нову угоду з клубом, яка буде розрахована до літа 2030 року.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Усі ключові деталі контракту з агентом Маріо Джюффреді вже узгоджені - залишилися лише формальності та підписи.

33-річний правий захисник виступає за неаполітанців з 2019 року, коли перейшов із Емполі за 8 млн євро. Чинний договір італійця розрахований до літа 2028-го, а портал Transfermarkt оцінює його у €7.5 млн.

У минулому сезоні на рахунку капітана 2 голи та 1 асист у 35 поєдинках.

Напередодні нападник Наполі Ромелу Лукаку перейшов у Фенербахче.