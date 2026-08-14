Наполі узгодив новий контракт із капітаном команди
Джованні Ді Лоренцо
sscnapoli.it
Капітан Наполі Джованні Ді Лоренцо підпише нову угоду з клубом, яка буде розрахована до літа 2030 року.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Усі ключові деталі контракту з агентом Маріо Джюффреді вже узгоджені - залишилися лише формальності та підписи.
33-річний правий захисник виступає за неаполітанців з 2019 року, коли перейшов із Емполі за 8 млн євро. Чинний договір італійця розрахований до літа 2028-го, а портал Transfermarkt оцінює його у €7.5 млн.
У минулому сезоні на рахунку капітана 2 голи та 1 асист у 35 поєдинках.
Напередодні нападник Наполі Ромелу Лукаку перейшов у Фенербахче.