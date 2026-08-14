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Наполі узгодив новий контракт із капітаном команди

Олександр Булава — 14 серпня 2026, 10:19
Наполі узгодив новий контракт із капітаном команди
Джованні Ді Лоренцо
sscnapoli.it

Капітан Наполі Джованні Ді Лоренцо підпише нову угоду з клубом, яка буде розрахована до літа 2030 року.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Усі ключові деталі контракту з агентом Маріо Джюффреді вже узгоджені - залишилися лише формальності та підписи.

33-річний правий захисник виступає за неаполітанців з 2019 року, коли перейшов із Емполі за 8 млн євро. Чинний договір італійця розрахований до літа 2028-го, а портал Transfermarkt оцінює його у €7.5 млн.

У минулому сезоні на рахунку капітана 2 голи та 1 асист у 35 поєдинках.

Напередодні нападник Наполі Ромелу Лукаку перейшов у Фенербахче.

Ді Лоренцо Наполі

Ді Лоренцо

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