Нападника Полісся викликали у збірну

Нападник Полісся Бені Макуана отримав виклик у збірну Конго.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначимо, що у рамках кваліфікації на Кубок африканських націй збірна Конго зіграє 5 вересня домашній матч проти Південного Судану та 8 вересня на виїзді проти Уганди.

Також у вересні конголійці починають свій шлях у кваліфікації на КАН, граючи в групі K разом з такими збірними як: ПАР, Південний Судан та Уганда.

У сезоні-2024/25 нападник відіграв 4 матчів на клубному рівні, проте результативними діями не відзначився.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що захисник Кривбаса Іван Дібанго вдруге отримав виклик у збірну Камеруну.