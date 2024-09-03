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Нападника Полісся викликали у збірну

Володимир Кук — 3 вересня, 22:42
Нападника Полісся викликали у збірну
Бені Макуана
ФК Полісся

Нападник Полісся Бені Макуана отримав виклик у збірну Конго.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначимо, що у рамках кваліфікації на Кубок африканських націй збірна Конго зіграє 5 вересня домашній матч проти Південного Судану та 8 вересня на виїзді проти Уганди.

Також у вересні конголійці починають свій шлях у кваліфікації на КАН, граючи в групі K разом з такими збірними як: ПАР, Південний Судан та Уганда.

У сезоні-2024/25 нападник відіграв 4 матчів на клубному рівні, проте результативними діями не відзначився.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що захисник Кривбаса Іван Дібанго вдруге отримав виклик у збірну Камеруну.

Конго Полісся Бені Макуана

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