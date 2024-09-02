Гравця Кривбаса викликали у збірну

Захисник Кривбаса Іван Дібанго вдруге отримав виклик у збірну Камеруну.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначимо, що Камерунці проведуть 2 матчі кваліфікації Кубка Африки-2025. 7 вересня вдома проти Намібії та 10 вересня на виїзді проти Зімбабве. 22-річний футболіст поки що не виходив на поле у матчах за збірну.

У сезоні-2024/25 захисник відіграв 7 матчів на клубному рівні у яких віддав 1 результативну передачу.

Нагадаємо, що Дібанго отримав перший виклик до лав збірної Камеруну у травні 2024 року.