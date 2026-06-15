Нападника Лейпцига визнали найкращим гравцем матчу Кот-д'Івуар – Еквадор на ЧС-2026

Нападник Лейцпига Ян Діоманде отримав нагороду найкращого гравця за підсумками матчу проти Еквадору в межах першого туру групового раунду чемпіонату світу-2026 з футболу.

Про це повідомляє ФІФА.

За даними FotMob, івуарівець створив найбільше гольових моментів – 5 разів, а також здійснив найбільшу кількість дотиків у штрафному майданчику суперника (12).

Нагадаємо, що національна команда Кот-д'Івуару мінімально перемогла Еквадор на останніх хвилинах у матчі першого туру в групі E на чемпіонаті світу-2026 з футболу.

У наступному турі Кот-д'Івуар 20 червня зіграють проти Німеччини. Початок о 23:00 (за київським часом), а Еквадор наступного дня зустрінеться проти Кюрасао (о 03:00).

Варто зазначити, що в першому матчі першого туру групи E збірна Німеччини розгромила команду Кюрасао з рахунком 7:1.