Галатасарай націлився на форварда Інтера
Марко Арнаутович
ФК Інтер
Галатасарай цікавиться форвардом Інтера та збірної Австрії Марко Арнаутовичем.
Про це повідомляє FcInterNews.it.
Зірковий форвард турецького клубу, Мауро Ікарді, вибув до кінця сезону через розрив хрестоподібних зв’язок коліна, і підчас січневого трансферного вікна Галатасарай сподівається знайти заміну аргентинцеві.
Контракт Арнаутовича з Інтером діє до завершення поточного сезону, 35-річний австрієць отримує недостатньо ігрової практики в міланському клубі, і тому вважається підходящою кандидатурою для Галатасарая.
У поточному сезоні Арнаутович взяв участь у 8 матчах Інтера в усіх турнірах і відзначився 1 голом, сумарно провівши на полі всього 205 хвилин. Трансферна вартість нападника оцінюється в 4 мільйони євро.