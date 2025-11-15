Галатасарай розпочне переговори з Ікарді щодо нового контракту

Галатасарай розпочне переговори з аргентинським нападником Мауро Ікарді щодо нового контракту.





Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.



Галатасарай зацікавлений у тому, щоб 32-річний форвард залишився в команді, адже його контракт чинний до 2026 року. Клуб налаштований рішуче й прагне уникнути його можливого відходу взимку.

Нагадаємо, аргентинець став гравцем Галатасарая у 2022 році. Наразі в його активі 102 матчі за команду, в яких він відзначився 67 голами та віддав 22 асисти. Transfermarkt оцінює гравця у 8 млн євро.

Напередодні повідомлялося, що Галатасарай розглядає можливість оренди Ліонеля Мессі на короткий термін – орієнтовно на чотири місяці