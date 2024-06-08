Довбик: Гру з поляками можна занести в актив

Автор єдиного голу збірної України у ворота збірної Польщі Артем Довбик підбив підсумки гри (3:1), яка відбулася на полі суперника в межах підготовки до Євро-2024.

— Твій коментар по грі?

— Була складна гра, Польща дуже добре грає на стандартах, тому нам потрібно працювати над цим аспектом, думаю, що ми розберемо наші помилки та підготуємося до наступного матчу краще.

— Зараз, коли товариські ігри, поразка оцінюється як інформація. Як думаєш, чи вистачило тренерському штабу та гравцям інформації сьогодні? В чому позитив гри?

— Вважаю, що ми добре контролювали м’яч, звісно, були помилки при стандартах, потрібно над цим працювати. Але загалом у нас були гарні епізоди, коли ми контролювали, виходили вперед. Я вважаю, що цей матч можна занести як і в актив, так і є над чим працювати, звісно.

— Ти реалізував сьогодні гол, прокоментуй його та що він для тебе значить?

— Це впевненість для нападника. Але була контратака, Малиновський, якщо я не помиляюся, прийняв м’яч і знайшов мене. Я відкрився, прийняв та одразу пробив.

— Чи можна сказати, що краще програти товариську гру, щоб краще підготуватися до Євро, ніж допустити такі помилки на чемпіонаті?

— Звісно, краще програвати товариські зустрічі. Але кожен гравець намагається грати на всі 100 відсотків та не любить програвати. Тому, я вважаю, ми проаналізуємо цю гру, підготуємося та в наступних матчах будемо краще грати.

— Які головні висновки варто зробити сьогодні, особливо, по першому таймі?

— Ну робота над стандартами. Тому що пропустили два м’ячі чи три зі стандартів. Думаю, над цим аспектом нам потрібно працювати.