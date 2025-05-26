Верес може відмовитися від співпраці з бразильським вінгером

Спортивний директор рівненського Вереса Юрій Габовда заявив, що клуб планує відмовитися від послуг бразильського легіонера Луана Кампоса.

Його слова наводить пресслужба рівненського клубу.

"Ми багато мовчали, не розголошували деталі того, що відбувалося взимку. Ми дали Луану повну і абсолютну довіру. Час у Вересі – це для нього найкращий період у кар’єрі. Але він взимку повівся не найкращим чином – поїхав у відпустку до Бразилії, почав отримувати запрошення від якихось псевдоагентів, не слухав нас, не проявляв поваги до клубу, який давав йому грати і рорзвиватися.



Луан багато разів порушував спортивний режим. Ми про це не говорили раніше, бо обговорювати такі деталі по ходу сезону – це недобре для атмосфери в колективі. Ситуація з ним залишається відкритою. Думаю, ми з Луаном розбиратимемося і в певних інстанціях, в нас є зафіксовані порушення умов контракту з його боку", – зазначив він.