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Динамо Загреб зацікавилося нападником Шахтаря

Олексій Мурзак — 12 січня 2025, 15:52
Динамо Загреб зацікавилося нападником Шахтаря
Лассіна Траоре
ФК Шахтар

Нападник Шахтаря Лассіна Траоре потрапив до сфери інтересів Динамо Загреб.

Про це повідомляє TransferFeed.

Повідомляється, що інтерес виник після нещодавнього спарингу між командами на зборах у Туреччині, який завершився 2:2. У тому матчі Траоре відзначився асистом на Тараса Степаненка.

Раніше повідомлялося, що керівництво Шахтаря хоче продати нападника Лассіну Траоре, який є найбільш високооплачуваним футболістом донецької команди.

Траоре наразі має мало ігрової практики. У нинішньому сезоні буркінієць програє конкуренцію українцю Данилу Сікану за місце у стартовому складі. Цього сезону нападник провів за "гірників" 18 матчів, забив 3 голи та віддав 2 гольових передачи. На даний момент, портал Transfermarkt оцінює гравця у 5 мільйонів євро.

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