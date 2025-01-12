Динамо Загреб зацікавилося нападником Шахтаря

Нападник Шахтаря Лассіна Траоре потрапив до сфери інтересів Динамо Загреб.

Про це повідомляє TransferFeed.

Повідомляється, що інтерес виник після нещодавнього спарингу між командами на зборах у Туреччині, який завершився 2:2. У тому матчі Траоре відзначився асистом на Тараса Степаненка.

Раніше повідомлялося, що керівництво Шахтаря хоче продати нападника Лассіну Траоре, який є найбільш високооплачуваним футболістом донецької команди.

Траоре наразі має мало ігрової практики. У нинішньому сезоні буркінієць програє конкуренцію українцю Данилу Сікану за місце у стартовому складі. Цього сезону нападник провів за "гірників" 18 матчів, забив 3 голи та віддав 2 гольових передачи. На даний момент, портал Transfermarkt оцінює гравця у 5 мільйонів євро.