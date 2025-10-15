Нападник Шахтаря підписав контракт з португальським клубом, який виступає в еліті

Нападник донецького Шахтаря та юнацької збірної України U-16 Кирило Саричев став гравцем португальського клубу Фамалікан.

Про це повідомив власник футбольного агентства LEAFootballAgency Євгеній Лісіцин.

Контракт гравця з новим клубом розрахований на три роки. 16-річний форвард виступатиме за команди U-17 та U-19.

У ДЮФЛУ Саричев зіграв 47 матчів та забив 19 м'ячів. За збірну України U-16 Кирило провів три зустрічі, відзначившись одним голом.

Зазначимо, що перша команда Фамалікана виступає в елітному дивізіоні чемпіонату Португалії. Наразі клуб займає 6-те місце в турнірній таблиці.

Напередодні стало відомо, що донецький Шахтар звернув увагу на 17-річного лівого оборонця Крузейро Кауана Пратеса.