Шахтар зацікавився молодим захисником Крузейро

Донецький Шахтар звернув увагу на 17-річного лівого оборонця Крузейро Кауана Пратеса.

Про це повідомляє бразильський журналіст Джоване Фала.

За інформацією джерела, представники українського клубу вже спостерігають за молодим гравцем і розглядають можливість подати офіційну пропозицію в майбутньому. Втім, потенційний трансфер може відбутися лише після того, як футболіст досягне повноліття – у серпні 2026 року.

Контракт Пратеса з Крузейро чинний до кінця 2027 року. За даними порталу Transfermarkt, вартість гравця оцінюється приблизно в 1 мільйон євро.

У поточному сезоні Кауан провів вісім поєдинків за першу команду Крузейро, але ще не відзначався результативними діями. Також на його рахунку п’ять матчів за юнацьку збірну Бразилії U-17.

Раніше Шахтар зацікавився у підписанні крайнього захисника Карабаха.