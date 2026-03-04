Чорноморець позбувся голкіпера після приходу Коваля

Одеський Чорноморець оголосив про відхід з команди голкіпера Яна Вічного.

Про це повідомила пресслужба "моряків".

"Футбольний клуб Чорноморець дякує Яну за час, проведений у нашій команді. Бажаємо успіхів у подальшій кар'єрі, нових перемог та яскравих футбольних моментів. Дякуємо за гру", – йдеться у повідомленні Чорноморця.

У поточному сезоні Вічний не зіграв жодного матчу за одеську команду. Голкіпер приєднався до "моряків" взимку 2024 року, але з того часу провів лише один поєдинок у Кубку України.

Раніше 29-річний футболіст захищав кольори вінницької Ниви, СК Полтави, Ворскли та аматорського Мотора.

Нагадаємо, що у січні Чорноморець втретє очолив досвідчений тренер Роман Григорчук. На його запрошення в Одесу приїхав колишній воротар Динамо та збірної України Максим Коваль.

У турнірній таблиці Першої ліги одеський клуб посідає третє місце, маючи в активі 38 очок після 18 зіграних матчів.