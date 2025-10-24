Вісла допомогла фанатам Легії пронести скандальний банер на матч проти Шахтаря

Польський клуб Вісла посприяв уболівальникам Легії у розміщенні банера з написом "Ми пам’ятаємо Волинь" на номінально домашньому матчі Шахтаря в Лізі конференцій.

Про це повідомляє Weszlo.com.

Перед поєдинком Шахтар виступив проти вивішування цього банера у гостьовому секторі. Фани Легії заявили про намір бойкотувати матч, однак у ситуацію втрутилася Вісла, на стадіоні якої грає український клуб.

Представники Вісли, зокрема відповідальні за безпеку арени, переконали керівництво Шахтаря, що банер слід дозволити, оскільки він "відображає історичний факт і не несе шкоди".

Нагадаємо, у цьому матчі Шахтар поступився варшавській команді з рахунком 1:2, пропустивши вирішальний гол зі штрафного на останніх хвилинах.