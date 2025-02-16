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Нападник Шахтаря потрапив до сфери інтересів клубу МЛС: там виступає український захисник

Олексій Мурзак — 16 лютого 2025, 20:55
Нападник Шахтаря потрапив до сфери інтересів клубу МЛС: там виступає український захисник
Лассіна Траоре
ФК Шахтар Донецьк

Клуб MLS зацікавився нападником донецького Шахтаря Лассіною Траоре.

Про це повідомляє Markaj News.

За інформацією джерела, форвардом "гірників" цікавиться Коламбус Крю.

Такий варіант американський клуб використає у разі, якщо угода щодо аргентинського нападника Хосе Мануеля Лопеса виявиться дорогою для клубу.

У поточному сезоні Траоре зіграв у 20-ти матчах за Шахтар, в яких забив 3 голи і зробив 3 асисти.

Зауважимо, що в Коламбусі грає український захисник Євген Чеберко.

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