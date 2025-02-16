Нападник Шахтаря потрапив до сфери інтересів клубу МЛС: там виступає український захисник

Клуб MLS зацікавився нападником донецького Шахтаря Лассіною Траоре.

Про це повідомляє Markaj News.

За інформацією джерела, форвардом "гірників" цікавиться Коламбус Крю.

Такий варіант американський клуб використає у разі, якщо угода щодо аргентинського нападника Хосе Мануеля Лопеса виявиться дорогою для клубу.

У поточному сезоні Траоре зіграв у 20-ти матчах за Шахтар, в яких забив 3 голи і зробив 3 асисти.

Зауважимо, що в Коламбусі грає український захисник Євген Чеберко.

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