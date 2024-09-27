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Довбик – про гру з Атлетиком: Незадоволений результатом, але ми рухаємося вперед

Володимир Кук — 27 вересня, 20:55
Довбик – про гру з Атлетиком: Незадоволений результатом, але ми рухаємося вперед
Артем Довбик
Getty Images

Форвард Роми Артем Довбик прокоментував матч 1 туру основного етапу Ліги Європи проти Атлетика (1:1) та заявив, що він незадоволений результатом.

Про це він написав у своєму Instagram акаунті.

"Незадоволений результатом дебютної гри в Лізі Європи, але ми рухаємося вперед. До зустрічі в неділю", зазначив Довбик.

Для українця цей м'яч став першим у єврокубках за Рому та дебютним у кар'єрі в Лізі Європи. Довбик, виступаючи за Дніпро-1, забив одного разу у кваліфікації Ліги чемпіонів, а також п'ять разів відзначився у Лізі конференцій УЄФА.

У сезоні-2024/25 27-річний нападник зіграв 5 поєдинків в італійській Серії А, у яких відзначився двома голами.

Наступний матч "римляни" зіграють 29 вересня, проти Венеції. Початок о 16:00 за київським часом.

Рома Артем Довбик Атлетик Ліга Європи-2024/25

Артем Довбик

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