Довбик – про гру з Атлетиком: Незадоволений результатом, але ми рухаємося вперед

Форвард Роми Артем Довбик прокоментував матч 1 туру основного етапу Ліги Європи проти Атлетика (1:1) та заявив, що він незадоволений результатом.

Про це він написав у своєму Instagram акаунті.

"Незадоволений результатом дебютної гри в Лізі Європи, але ми рухаємося вперед. До зустрічі в неділю", – зазначив Довбик.

Для українця цей м'яч став першим у єврокубках за Рому та дебютним у кар'єрі в Лізі Європи. Довбик, виступаючи за Дніпро-1, забив одного разу у кваліфікації Ліги чемпіонів, а також п'ять разів відзначився у Лізі конференцій УЄФА.

У сезоні-2024/25 27-річний нападник зіграв 5 поєдинків в італійській Серії А, у яких відзначився двома голами.

Наступний матч "римляни" зіграють 29 вересня, проти Венеції. Початок – о 16:00 за київським часом.