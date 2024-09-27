Довбик – про гру з Атлетиком: Незадоволений результатом, але ми рухаємося вперед
Артем Довбик
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Форвард Роми Артем Довбик прокоментував матч 1 туру основного етапу Ліги Європи проти Атлетика (1:1) та заявив, що він незадоволений результатом.
Про це він написав у своєму Instagram акаунті.
"Незадоволений результатом дебютної гри в Лізі Європи, але ми рухаємося вперед. До зустрічі в неділю", – зазначив Довбик.
Для українця цей м'яч став першим у єврокубках за Рому та дебютним у кар'єрі в Лізі Європи. Довбик, виступаючи за Дніпро-1, забив одного разу у кваліфікації Ліги чемпіонів, а також п'ять разів відзначився у Лізі конференцій УЄФА.
У сезоні-2024/25 27-річний нападник зіграв 5 поєдинків в італійській Серії А, у яких відзначився двома голами.
Наступний матч "римляни" зіграють 29 вересня, проти Венеції. Початок – о 16:00 за київським часом.