Родріго: Я хочу отримати всі титули, які я вже вигравав кілька разів
Бразильський нападник Реала Родріго поділився своєю думкою про королівський клуб та розповів, що хоче отримати всі титули, які вже вигравав кілька разів.
Його слова передає інсайдер Фабріціо Романо.
"Я хочу виграти всі титули, які я вже вигравав кілька разів. Реал Мадрид — найкращий клуб у світі, і саме це мене мотивує, бути на рівні найкращого клубу у світі кожен день.
Ось чому я встаю кожного дня, щоб тренуватися і ставати кращим", — сказав Родріго.
Зазначимо, що бразилець перейшов до Реала з Сантоса (Бразилія) влітку 2019 року за 45 мільйонів євро.
У сезоні-2024/25 нападник зіграв 7 матчів, у яких відзначився 2 забитими м'ячами та віддав 2 результативні передачі.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що колишній гравець збірної Бразилії Рівалду заявив, що Родріго знаходиться на одному рівні з Мбаппе, Беллінгемом та Вінісіусом.