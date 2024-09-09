Родріго: Я хочу отримати всі титули, які я вже вигравав кілька разів

Бразильський нападник Реала Родріго поділився своєю думкою про королівський клуб та розповів, що хоче отримати всі титули, які вже вигравав кілька разів.

Його слова передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Я хочу виграти всі титули, які я вже вигравав кілька разів. Реал Мадрид — найкращий клуб у світі, і саме це мене мотивує, бути на рівні найкращого клубу у світі кожен день. Ось чому я встаю кожного дня, щоб тренуватися і ставати кращим", — сказав Родріго.

🚨⚪️ Rodrygo: “I want to win all the titles that I have already won several times”.



“Real Madrid is the best club in the world and that is what motivates me, to be at the level of the best club in the world every day”.



“That is why I get up every day to train and to be better”. pic.twitter.com/80l4Quzaj7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 9, 2024

Зазначимо, що бразилець перейшов до Реала з Сантоса (Бразилія) влітку 2019 року за 45 мільйонів євро.

У сезоні-2024/25 нападник зіграв 7 матчів, у яких відзначився 2 забитими м'ячами та віддав 2 результативні передачі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що колишній гравець збірної Бразилії Рівалду заявив, що Родріго знаходиться на одному рівні з Мбаппе, Беллінгемом та Вінісіусом.