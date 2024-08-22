Рівалду: Родріго знаходиться на одному рівні з Мбаппе, Беллінгемом та Вінісіусом

Колишній гравець збірної Бразилії Рівалду заявив, що Родріго знаходиться на одному рівні з Мбаппе, Беллінгемом та Вінісіусом. Він нападник, який роками робить різницю в такому клубі, як Реал.

Його слова передає Madrid Universal.

"Родріго знаходиться на одному рівні з Мбаппе, Беллінгемом та Вінісіусом. Він нападник, який роками робить різницю в такому клубі, як Реал.

Не говорити про його важливість здається мені великою несправедливістю. Звичайно, коли ви говорите про Реал, ви завжди будете шукати гравців, які здатні залишитися мотивованими та привертають увагу", — сказав Рівалду.

Зазначимо, що Родріго приєднався до "вершкових" у 2019 році. Загалом за клуб бразилець провів 183 матчі, у яких забив 37 м'ячів та віддав 28 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 110 мільйонів євро.

Нагадаємо, що нападник забив єдиний гол Реала в матчі проти Мальорки. М’яч 23-річного бразильця не допоміг "вершковим" здобути перемогу у стартовому турі Ла Ліги, адже по перерві Ведат Мурікі зрівняв рахунок, а зіркова атака мадридців не змогла підібрати ключ до ешелонованого захисту острів’ян.