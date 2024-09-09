Родріго — про Ендріка: Тепер він Боббі, а не Ендрік

Вінгер Реала Родріго розповів, як вплинуло на Ендріка те, що він назвав Боббі Чарльтона своїм улюбленим футболістом.

Його слова передає ESPN UK.

"Він більше не Ендрік. Тепер він став Боббі, це все. Він нічого не може зробити з цим, а якщо він злиться — стає тільки гірше", — сказав Родріго.

Rodrygo says Endrick has become "Bobby" for his Real Madrid teammates after saying England legend Bobby Charlton is one of his idols 😂 pic.twitter.com/hLiV8Q27hJ — ESPN UK (@ESPNUK) September 9, 2024

У сезоні-2024/25 Ендрік зіграв 1 матч на клубному рівні, у якому відзначився 1 забитим м'ячем.

Зазначимо, що 18-річний бразилець приєднався до Реала у цьому літньому трансферному вікні за 47 мільйонів євро з Палмейраса (Бразилія).

Нагадаємо, нещодавно нападник Реала Родріго поділився своєю думкою про королівський клуб та розповів, що хоче отримати всі титули, які вже вигравав кілька разів.