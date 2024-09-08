Осімхен: Я дуже радий бути частиною родини Галатасарая

Форвард Наполі Віктор Осімхен поділився враженнями від оренди в Галатасарай та заявив, що він дуже радий бути частиною родини клубу.

Його слова передає Фабріціо Романо.

"Я дуже радий бути частиною родини Галатасарая. Не можу дочекатися, щоб віддати все для цього клубу і отримати максимум від цієї нової подорожі з такою чудовиою командою та фанатами. Я готовий створювати незабутні спогади разом", — сказав Осімхен.

🟡🔴🇳🇬 Victor Osimhen: “I’m really super excited to be part of the Galatasaray family”.



“I can’t wait to give my all for this club and make the most of this new journey with such an amazing group and the fans”.



“I’m ready to create unforgettable memories together”. pic.twitter.com/sYGYy0Q3QX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 8, 2024

У сезоні-2023/24 гравець зіграв 32 матчі, у яких відзначився 17 забитими м'ячами та віддав 3 результативні передачі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Наполі домовився з 25-річним нігерійцем про продовження контракту до 2027 року та про безплатну оренду на 1 сезон у турецький клуб. Сам Осімхен заробить 6 мільйонів євро, а його відступні складатимуть 75 мільйонів.