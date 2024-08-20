ЛНЗ відпустив нападника, який не зіграв у жодному матчі нового сезону

ЛНЗ припинив співпрацю з нападником Максимом Прядуном.

Про це черкаський клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

27-річний форвард відіграв за "фіолетових" один сезон — у кампанії-2023/24 провів 20 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 1 асист. У чемпіонаті України-2024/25 жодного разу не потрапив у заявку команди.

Раніше Прядун виступав за Зірку, київський Арсенал, Металіст 1925, Олімпік та Металіст. Проривним для нього став сезон-2022/23 у складі Металіста, в якому він оформив 9+3 за системою гол+пас у 28 матчах.

Напередодні стало відомо, що ЛНЗ підсилиться вінгером Шахтаря. Також до команди Андреса Карраско невдовзі приєднається Артур Авагімян.