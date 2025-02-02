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Легіонер ЛНЗ вирішив питання з документами та приєднався до команди на зборах в Іспанії

Олексій Мурзак — 2 лютого 2025, 14:50
Легіонер ЛНЗ вирішив питання з документами та приєднався до команди на зборах в Іспанії
Френсіс Момо
ФК ЛНЗ

Нігерійський форвард Френсіс Момо приєднався до черкаського ЛНЗ на навчально-тренувальних зборах в Іспанії.

Прес-служба черкаської команди показала невеликий фрагмент з тренування, де легіонер готувався до контрольного матчу проти Ванкувера.

Повідомляється, що Момо прибув до розташування черкаського клубу лише вчора, 1-го лютого, пропустивши значну частину підготовки через проблеми з документами.

Френсіс став гравцем ЛНЗ влітку 2024 року, куди перейшов із швейцарського Грассхоппер. Чинний контракт футболіста з клубом УПЛ чинний до літа 2027 року.

Нагадаємо, ЛНЗ програв два матчі на зборах в Іспанії. У першому поєдинку черкасці програли ДВТК, а у другій зустрічі поступились чеському Пардубіце.

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