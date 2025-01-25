ЛНЗ програв другий поспіль спаринг на зборах в Туреччині

Черкаський ЛНЗ провів другий матч на навчально-тренувальних зборах в Туреччині, в якому програв чеському Пардубіце.

Команда Романа Григорчука поступилася з рахунком 0:1.

Нагадаємо, у першій грі ЛНЗ програв ДВТК з ідентичним рахунком. Наступний спаринг черкасці зіграють 2-го лютого проти Ванкувера.

Контрольний матч

ЛНЗ – Пардубіце 0:1

ЛНЗ: Кучеренко (Пеньков, 46) – Путря, Саліху, Муравський, ГНП (Дайко, 46) – Кушніренко (Танковський, 46), Авагімян (Бойко, 46), Тілль (Нонікашвілі, 46), Пасіч (Наумець, 46), Ейнел (Топалов, 46) – Халайла (Молло, 46, ГНП, 74)

Нагадаємо, 24 січня контрольні матчі провели ще три представника Української Прем'єр-ліги.