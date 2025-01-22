ЛНЗ програв перший матч під керівництвом Григорчука

Черкаський ЛНЗ зіграв перший спаринг у 2025 році на зборах в Іспанії. Український колектив мінімально поступився угорському клубу ДВТК.

Поєдинок завершився з рахунком 0:1.

Товариський матч 22 січня

ЛНЗ – ДВТК 0:1

ЛНЗ: Кучеренко (Пеньков, 46) – Путря (Муравський, 46), Саліху, Дайко, ГНП (Норенков, 46, Нівінський, 52) – Кушніренко (Танковський, 46), Нонікашвілі (Бойко, 46), Тілль (Авагімян, 46), Ейнел (Наумець, 46), Топалов (Пасіч, 46) – Молло (Халайла, 46)

Огляд матчу

Наступний контрольний матч ЛНЗ зіграє 25 січня проти клубу Пардубіце.

Нагадаємо, ЛНЗ у грудні оголосив про призначення Романа Григорчука на посаду головного тренера, якого перед цим звільнили з Нефтчі. На цій посаді український фахівець змінив Адреса Карраско.

Раніше повідомлялося, що колишній півзахисник Динамо Володимир Шепелєв відмовився від переходу в ЛНЗ.