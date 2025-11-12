Нападник Челсі став жертвою пограбування у власному будинку
Getty Images
Згасла зірка АПЛ Рахім Стерлінг став жертвою пограбування у власному будинку.
Про це пише The Athletic.
Інцидент стався у Беркширі – коли грабіжники проникли у будинок, там перебувала уся сім'я футболіста.
"Хоча це серйозне порушення приватності та безпеки, ми вдячні, що всі члени родини залишилися цілими й неушкодженими. Просимо поважати приватність Рахіма та його родини у цей складний час", – заявив представник Стерлінга.
Зазначимо, що це вже другий епізод з пограбуванням дома Рахіма – перший трапився у 2022 році, коли той був у Катарі на чемпіонаті світу.
Цього сезону форвард ще не виходив на поле, а минулу кампанію гравець завершував в Арсеналі. Стерлінг тренується окремо від основної групи гравців Челсі, оскільки влітку клуб не зміг його продати.
Раніше повідомлялось, що головного тренера збірної Португалії пограбували на майже один мільйон євро.