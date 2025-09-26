Головного тренера збірної Португалії пограбували на майже мільйон євро

Будинок головного тренера збірної Португалії Роберто Мартінеса пограбували.

Про це повідомляє A Bola.

Грабіжники потрапили до вілли через кухонні двері та винесли ювелірні вироби, колекцію годинників та інші коштовності на загальну суму у 800 тисяч євро.

Охоронець маєтку знаходився у цей час у підвалі, а сам Мартінес із дружиною вечеряв у ресторані.

Наразі поліція вивчає записи з камер відеоспостереження та навколишню територію, а тренер утримується від будь-яких коментарів.

Раніше повідомлялось, що невідомі пограбували будинок зірки Лаціо.