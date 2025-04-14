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Український нападник Баєра може змінити клубну прописку в чемпіонаті Німеччини

Олексій Мурзак — 14 квітня 2025, 17:32
Український нападник Баєра може змінити клубну прописку в чемпіонаті Німеччини
Артем Степанов
Getty Images

Український нападник Баєра Артем Степанов близький до переходу в Нюрнберг.

Про це повідомив журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, йдеться про оренду без права викупу.

Нюрнберг після 29 турів йде 7-м у турнірній таблиці Бундесліги-2.

Нагадаємо, у січні Баєр продовжив контракт з 17-річним українцем, який у поточному сезоні провів 2 гри за основну команду леверкузенців, до 2027 року.

Влітку 2022 року Степанов перейшов до німецького клубу на правах вільного агента. До цього він був у структурі Шахтаря.

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