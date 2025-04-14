Український нападник Баєра може змінити клубну прописку в чемпіонаті Німеччини

Український нападник Баєра Артем Степанов близький до переходу в Нюрнберг.

Про це повідомив журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, йдеться про оренду без права викупу.

🚨🔴 EXCL | Artem #Stepanov is close to joining 1. FC Nürnberg on loan next season!



An option to buy is unlikely to be included. Contracts not signed yet. More details to be clarified.



The 17-y/o striker is currently under contract with Bayer 04 Leverkusen.@SkySportDE 🇺🇦 pic.twitter.com/FpOrLN3AUM — Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 14, 2025

Нюрнберг після 29 турів йде 7-м у турнірній таблиці Бундесліги-2.

Нагадаємо, у січні Баєр продовжив контракт з 17-річним українцем, який у поточному сезоні провів 2 гри за основну команду леверкузенців, до 2027 року.

Влітку 2022 року Степанов перейшов до німецького клубу на правах вільного агента. До цього він був у структурі Шахтаря.